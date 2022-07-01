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32 минуты назад

В Турции предсказали ответ России НАТО на окружение Калининграда

Елена Прошина

Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс может превратить Балтийское море в «озеро НАТО», однако Москва примет ответные меры, пишет в издании Yeni Safak журналист Сернур Яссыкая.

В Турции предсказали ответ России НАТО на окружение Калининграда
Фото: ТАССТАСС

После расширения НАТО, под его влиянием окажется весь европейский континент с юга до севера, чего не было даже в годы холодной войны.

«Если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то Калининград, единственная российская земля в Балтии, будет полностью окружен странами Североатлантического альянса, а Балтийское море превратится в озеро НАТО», — говорится в статье.

Яссыкая полагает, что в ответ на действия альянса Россия может увеличить присутствие в Балтийском, а также в Северном море. Однако последствия расширения НАТО могут сказаться на всем геополитическом устройстве мира.

«Это может послужить поводом для эскалации напряженности между Москвой и западными странами, а также наращивания военного сотрудничества России с Китаем. Расширение НАТО и военное сближение Москвы и Пекина могут спровоцировать вторую холодную войну», — пишет Yeni Safak.

Ситуация вокруг блокады со стороны Литвы Калининградской области будет прекращена, сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на два высокопоставленных источника в руководства Евросоюза. По их данным, Брюссель уже готов к поиску компромисса с литовским руководством, чтобы не обострять конфликт с Москвой.

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