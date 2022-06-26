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11 минут назад

Шойгу лично проинспектировал участвующие в спецоперации войска

Илья Родин

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу лично проинспектировал группировку войск ВС РФ, принимающих участие в спецоперации на Украине. Об этом пишет официальный Telegram-канал ведомства.

Во время инспекционной поездки Сергей Шойгу заслушал доклады командующих. Они рассказали о текущей обстановке, операциях ВС РФ на основных направлениях.

«Отдельное внимание глава военного ведомства уделил вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для российских военнослужащих», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, Шойгу вручил высокие государственные награды. Солдаты и офицеры, проявившие самоотверженность и героизм при выполнении поставленных задач, были награждены медалями «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации.

Шойгу назвал срок окончания спецоперации на Украине

Министр обороны ранее провел телефонный разговор с турецким коллегой Хулуси Акаром. В ходе переговоров они обсудили ситуацию в Сирии и на Украине.

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