Шойгу провел телефонный разговор с главой Минобороны Турции

Министр обороны Сергей Шойгу провел телефонный разговор с турецким коллегой Хулуси Акаром. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине и в Сирии.
Инициатором разговора стала Анкара. В ведомстве подчеркнули, что министры детально обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море «во взаимосвязи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины». Кроме того, была отмечена важность продолжения тесного взаимодействия в Сирии, которое необходимо для поддержания в регионе долговременной стабильности.
В Минобороны добавили, что российско-турецкие контакты по данным вопросам будут продолжены.
Напомним, что 1 июня 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил о проведении новой антитеррористической операции на севере Сирии. Он заявил, что ее цель — формирование «зоны безопасности» на 30 км вглубь от границы с Турцией.