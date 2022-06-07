Шойгу провел телефонный разговор с главой Минобороны Турции

Министр обороны Сергей Шойгу провел телефонный разговор с турецким коллегой Хулуси Акаром. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине и в Сирии.

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Инициатором разговора стала Анкара. В ведомстве подчеркнули, что министры детально обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море «во взаимосвязи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины». Кроме того, была отмечена важность продолжения тесного взаимодействия в Сирии, которое необходимо для поддержания в регионе долговременной стабильности.

В Минобороны добавили, что российско-турецкие контакты по данным вопросам будут продолжены.