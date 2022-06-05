Испанское правительство намеревается поставить Киеву тяжелое вооружение, в том числе танки Leopard и зенитные ракеты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

По данным издания, власти королевства уже направили Украине боеприпасы, гранатометы, средства индивидуальной защиты, пулеметы. Теперь предполагается отправка пакета более существенной помощи.

Кроме того, Мадрид предложил Киеву обучить военнослужащих ВСУ обращению с западными танками. По сведениям источников газеты, на первом этапе обучение может проходить в Латвии, в которой находят 500 испанских солдат. В дальнейшем оно будет осуществляться на территории Испании.

Отмечается, что в пятницу, 3 июня, украинский посол в Мадриде Сергей Погорельцев поблагодарил правительство страны за отправку 200 тонн военной помощи. При этом он уточнил, что полученного от Испании оружия «хватит [только] на два часа боя».

Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому заявил ранее, что страна передаст Киеву старые бронетранспортеры советского производства. Он подчеркнул, что решение о поставках «является частью выбора страны быть на стороне Украины».

«Прежде всего, это соответствует принципам нашей внешней политики и тому, что делают все в Европе. А во-вторых, мы отправляем в Украину все, что не нужно греческим вооруженным силам», - сказал он.