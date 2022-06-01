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16 минут назад

Греция передаст Украине ненужную советскую бронетехнику в обмен на новую из ФРГ

Вероника Полынина

Греция передаст Украине старые бронетранспортеры советского производства и взамен получит от Германии современные немецкие бронемашины. Эту информацию подтвердил в среду, 1 июня, официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому, передает РИА «Новости».

Греция передаст Украине ненужную советскую бронетехнику
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Впервые о договоренности между Грецией и Германией сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. 31 мая он заявил, что договорился об обмене с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом во время саммита Евросоюза в Брюсселе.

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В Греции решение отправить бронетехнику Украине вызвало скандал. У премьер-министра потребовали объяснений, почему он скрыл эту информацию, выступая на пресс-конференции после саммита. Его также обвинили в нарушении греческого законодательства и намерении втянуть страну в конфликт на Украине.

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Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому в интервью телеканалу Skai подтвердил решение отправить бронетехнику на Украину. Он заявил, что оно является частью выбора страны быть на стороне Украины.

«Прежде всего, это соответствует принципам нашей внешней политики и тому, что делают все в Европе. А во-вторых, мы отправляем в Украину все, что не нужно греческим вооруженным силам», - сказал он.

По его словам, вся устаревшая техника, которая потенциально может быть использована, будет заменена новой.

«В данном конкретном случае это бронированные машины пехоты, страна получила в 1992 году. Их возраст составляет 40-50 лет. По сути, они не действуют. Они подходят для Украины, потому что у них есть запчасти, и они могут их использовать. А немцы заменят их нам на новые современные, опережающие на три-четыре поколения», - заявил представитель правительства.

Он подчеркнул, что обмен будет выгоден для Греции. Старая техника будет отправлена только после того, как в страну поступит новая.

В середине апреля греческое правительство приняло решение остановить поставки вооружения Украине. Министр обороны Греции Никос Панайотопулос объяснил, что отправка большего количества оружия может ослабить обороноспособность Греции, особенно на островах.

Армия,Олаф Шольц,ЕС,
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