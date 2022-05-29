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1 час назад

Варшава передала Киеву 18 современных самоходных гаубиц Krab

Илья Родин

Польша направила Киеву восемнадцать 155-миллиметровых самоходных гаубиц Krab. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Polskie Radio.

Варшава передала Киеву 18 самоходных гаубиц Krab
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Украинские военные получили от Польши 18 единиц современных самоходных гаубиц», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее шесть мощных гаубиц Caesar Киеву направила Франция. В общей сложности, за счет польской помощи, «украинцы теперь располагают 24 самоходными орудиями западного производства». Они будут распределены по трем дивизионам.

Польша не ограничилась поставкой современного вооружения. Польские военные обучили порядка 100 украинских артиллеристов обслуживанию орудий, уточняет RT.

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Президент Польши Анджей Дуда рассказал ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Германия нарушила свое обещание о поставке в страну танков Leopard взамен отправленных Варшавой на Украину Т-72.

Армия,Анджей Дуда,
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