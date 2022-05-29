Варшава передала Киеву 18 самоходных гаубиц Krab

Польша направила Киеву восемнадцать 155-миллиметровых самоходных гаубиц Krab. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Polskie Radio.

«Украинские военные получили от Польши 18 единиц современных самоходных гаубиц», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее шесть мощных гаубиц Caesar Киеву направила Франция. В общей сложности, за счет польской помощи, «украинцы теперь располагают 24 самоходными орудиями западного производства». Они будут распределены по трем дивизионам.

Польша не ограничилась поставкой современного вооружения. Польские военные обучили порядка 100 украинских артиллеристов обслуживанию орудий, уточняет RT.