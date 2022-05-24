Дуда обвинил Германию в нарушении обещания по танкам

«Большую часть нашего танкового арсенала составляют немецкие танки Leopard. Так что если бы нас поддержали наши союзники из Германии какой-то партией танков взамен тех, которые мы отдали Украине, мы были бы благодарны. Такое обещание было. А сейчас мы слышим, что Германия не хочет это обещание сдержать. Это для нас является разочарованием», — добавил Дуда.