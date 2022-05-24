Дуда обвинил Германию в нарушении обещания по танкам

Берлин нарушил свое обещание о поставке в Варшаву танков Leopard взамен отправленных Польшей на Украину Т-72. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил польский президент Анджей Дуда, передает «РИА Новости».
«Мы передали Украине наши танки, очень большое количество, мы приняли такое решение, так как посчитали, что это наша обязанность как соседа, чтобы предоставить такую нужную срочную помощь. Тем самым мы снизили наш оборонный потенциал, наши запасы. Мы рассчитываем на то, что получим поддержку со стороны НАТО, США и Германии», — сказал Дуда.
При этом, по его словам, помощь Украине ослабила военный потенциал самой Польши и истощила ее запасы техники и танков.
«Большую часть нашего танкового арсенала составляют немецкие танки Leopard. Так что если бы нас поддержали наши союзники из Германии какой-то партией танков взамен тех, которые мы отдали Украине, мы были бы благодарны. Такое обещание было. А сейчас мы слышим, что Германия не хочет это обещание сдержать. Это для нас является разочарованием», — добавил Дуда.
Отметим, что согласно неофициальным данным, власти Польши отправили на Украину свыше 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты.