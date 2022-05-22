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54 минуты назад

США готовы поставить оружие Молдавии

Елена Прошина

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Грегори Микс заявил, что страна готова отправить вооружения и военную технику Молдавии, если Кишинев выскажет такую просьбу. Об этом пишет РИА «Новости».

США готовы поставить оружие Молдавии
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что в настоящее время в молдавской столице находится делегация конгрессменов США.

«У нас ведутся такие переговоры с молдавским правительством, но помощь не должна превышать требования молдавской стороны. Считаю, что мы должны понять, сходимся ли во мнении в отношении того, что должно произойти. Не хочу выходить за рамки того, что требует от нас руководство Молдавии», - подчеркнул Грегори Микс.

Агентство напомнило, что на этой неделе глава Молдавии Майя Санду рекомендовала гражданам страны задуматься о безопасности республики. Она полагает, что страна якобы остается уязвимой до тех пор, пока соблюдает нейтралитет. Но молдаване смогут изменить ситуацию, если пожелают изменить конституцию.

Ранее сообщалось, что Молдавия рассчитывает на помощь Вашингтона в восстановлении экономики страны и «энергетической безопасности».

Армия,Грегори Микс,
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