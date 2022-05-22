США готовы поставить оружие Молдавии

«У нас ведутся такие переговоры с молдавским правительством, но помощь не должна превышать требования молдавской стороны. Считаю, что мы должны понять, сходимся ли во мнении в отношении того, что должно произойти. Не хочу выходить за рамки того, что требует от нас руководство Молдавии», - подчеркнул Грегори Микс.