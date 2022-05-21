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1 час назад

Молдавия понадеялась на помощь США

Майк Габриелян

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что рассчитывает на помощь США в восстановлении экономики страны и "энергетической безопасности". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию главы республики.

Молдавия понадеялась на помощь США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас в Кишиневе с рабочим визитом находится делегация конгресса США. Сегодня она которая встретилась с президентом Молдавии.

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Санду заявила конгрессменам, что хочет активизировать сотрудничество и развивать торговые отношения. Она рассчитывает на поддержку США «в модернизации страны в борьбе с коррупцией и укреплении демократии».

«Члены конгресса США заверили, что Штаты будут вместе с Молдавией в восстановлении экономики и обеспечении энергетической безопасности», — сообщила пресс-служба Санду.

Ранее Санду заявила, что нынешние цены на газ стали «настоящей драмой для Молдавии».

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