Молдавия понадеялась на помощь США

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что рассчитывает на помощь США в восстановлении экономики страны и "энергетической безопасности". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию главы республики.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сейчас в Кишиневе с рабочим визитом находится делегация конгресса США. Сегодня она которая встретилась с президентом Молдавии.

Санду заявила конгрессменам, что хочет активизировать сотрудничество и развивать торговые отношения. Она рассчитывает на поддержку США «в модернизации страны в борьбе с коррупцией и укреплении демократии».

«Члены конгресса США заверили, что Штаты будут вместе с Молдавией в восстановлении экономики и обеспечении энергетической безопасности», — сообщила пресс-служба Санду.