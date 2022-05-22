МИД: Арктика превращается в театр военных действий

Посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что Арктика превращается в «интернациональный театр военных действий». По его мнению, это является тревожной тенденцией. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Мы видим, как возрастает международная военная активность в высоких широтах. Происходит интернационализация военной деятельности. Это, конечно, очень тревожная тенденция - превращение арктического региона в интернациональный театр военных действий. Нас это не может не беспокоить», - подчеркнул Николай Корчунов.

Дипломат отметил, что проводимая Швецией и Финляндией «политика неприсоединения к военным союзам долгое время создавала прочную основу для поддержания мира и стабильности в высоких широтах».

Корчунов полагает, что возможное «присоединение этих стран к НАТО вряд ли будет способствовать достижению этой цели».