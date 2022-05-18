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28 минут назад

Захарова пообещала Финляндии сюрприз

Вероника Полынина

Ответные меры России на вступление Финляндии в НАТО станут «сюрпризом» и будут зависеть от условий ее членства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

Захарова пообещала Финляндии сюрприз
Фото: ТАССТАСС

«Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующие будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов, и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО», - сказала Захарова.

По словам дипломата, в первую очередь ответ будет за российским оборонным ведомством. Его конкретные параметры будут обусловлены, в частности, тем, будут ли размещены на территории Финляндии и другой страны-кандидата, Швеции, иностранные военные базы и ударные системы вооружений.

Швецию и Финляндию предупредили об опасностях вступления в НАТО

Захарова пообещала, что «будет меньше слов, будет больше фактических шагов в качестве реакции».

18 мая представители Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Церемония транслировалась на сайте НАТО.

Политика,Йенс Столтенберг,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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