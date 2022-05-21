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54 минуты назад

МО России сообщило, что средства ПВО РФ сбили самолет Су-25 Украины в Херсонской области

ТАСС

Российские средства ПВО сбили самолет Су-25 Украины в Херсонской области, также на Украине сбиты 14 беспилотников. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В Херсонской области сбили самолет Су-25
Фото: ТАССТАСС

"Российскими средствами противовоздушной обороны еще один самолет Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Новоалександровки Херсонской области. Также сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Славное, Крутая Балка, Александровка, Красногоровка, Петропавловка, Первомайск Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики, Новая Каховка, Александровка Херсонской области, Червоный Яр, Малые Проходы, Кунье и Бражковка Харьковской области", - сказал он.

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Кроме того, по словам генерала, сбиты восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Каменка, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,НАТО,
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