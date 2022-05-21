В США рассказали о ненависти НАТО к российскому самолету

В НАТО ненавидят российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160, рассказывает американское издание 19FortyFive.

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В публикации отмечается, что этот самолет имеет четыре мощных двигателя НК-32 тягой по 14 тысяч килограм-сила (в бесфорсажном режиме) и размах крыла 55,7 метра (при минимальной стреловидности), что позволяет Ту-160 развивать сверхзвуковую скорость (2,2 тысячи километров в час).

«Ту-160 имеет дальность полета 12 тысяч километров. Это позволяет подойти ему достаточно близко к Соединенным Штатам, чтобы запустить крылатые ракеты Х-55СМ с ядерными боеголовками», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что бомбардировщик-ракетоносец может переносить до 12 ракет Х-55 с боеголовками мощностью 250 килотонн в тротиловом эквиваленте каждая, а также аэробаллистические ракеты-«убийцы» авианосцев.

19FortyFive пишет, что всего было построено 36 самолетов Ту-160, из которых Россия располагает 17 единицами. Издание отмечает, что в последние годы бомбардировщик-ракетоносец получил новые систему навигации, радар и кабину.

В публикации допускают, что в перспективе Ту-160 может получить гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками, идея о чем вызывает «дрожь» у американских военных стратегов.