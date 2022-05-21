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53 минуты назад

«Скатертью дорога»: В США захотели исключить Турцию из НАТО

Елена Прошина

Турцию необходимо исключить из НАТО в связи с ее позицией по поводу вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом заявил президент американского аналитического центра Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на эфир телеканала TVP World.

«Скатертью дорога»: В США захотели исключить Турцию из НАТО
Фото: ReutersReuters

Он считает, что действия Анкары нужно расценивать как шантаж. Турция пытается продать свое согласие на расширение НАТО и выбить преимущества для себя. При этом эксперт подверг жесткой критике все направления международной политики Турции в последние 20 лет.

«С 1952 по 2002 года Турция была очень хорошим союзником НАТО, но последние 20 лет стала крайне плохим. Даже не союзником», — заявил Пайпс.

Он добавил, что в настоящее время Турция ведет политику, которая прямо противоположна политике НАТО.

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В связи с этим аналитик считает, что Турцию более нельзя считать частью Североатлантического альянса. Пайпс заявил, что позиция страны по вопросу присоединения к НАТО Финляндии и Швеции, а также ее политика — весомые поводы исключить Турцию из состава организации.

«Пусть идет к России, Китаю и Ирану. Скатертью дорога», — резюмировал он.

Ранее Турция оповестила НАТО о своем отказе принять членство Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что государство не повторит своих ошибок.

Армия,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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