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1 час назад

Швеция вслед за Финляндией приняла решение подать заявку на членство в НАТО

Илья Родин

Швеция официально приняла решение, что подаст заявку на вступление в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правящей социал-демократической партии.

Швеция вслед за Финляндией приняла решение подать заявку на членство в НАТО
Фото: ВикипедияВикипедия

«На своем заседании сегодня, 15 мая 2022 года, правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО», - говорится в сообщении.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил ранее, что страна подаст заявку на вступление в Североатлантический альянс (НАТО).

Стала известна реакция Путина на вступление Финляндии в НАТО

«Сегодня президент и комитет по внешней политике и политике безопасности решили, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО», - отметил он.

Напомним, что власти Швеции и Финляндии заявили о желании вступить в альянс после начала спецоперации РФ на Украине. Глава организации Йенс Столтенберг поддержал их намерения.

Армия,Йенс Столтенберг,Владимир Путин,НАТО,
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