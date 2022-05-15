Швеция вслед за Финляндией приняла решение подать заявку на членство в НАТО

Швеция официально приняла решение, что подаст заявку на вступление в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правящей социал-демократической партии.
«На своем заседании сегодня, 15 мая 2022 года, правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО», - говорится в сообщении.
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил ранее, что страна подаст заявку на вступление в Североатлантический альянс (НАТО).
«Сегодня президент и комитет по внешней политике и политике безопасности решили, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО», - отметил он.
Напомним, что власти Швеции и Финляндии заявили о желании вступить в альянс после начала спецоперации РФ на Украине. Глава организации Йенс Столтенберг поддержал их намерения.