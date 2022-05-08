Рогозин обратился к причастному к помощи "фашистским силам на Украине" Илону Маску

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предупредил американского бизнесмена Илона Маска, что ему «придется отвечать по-взрослому» за снабжение украинских вооруженных формирований спутниковой военной связью.
«По нашей информации, доставка и передача Вооруженным Силам Украины абонентских ящиков приёма-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном. Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал», - написал Рогозин в Telegram-канале.
Глава «Роскосмоса» напомнил о показаниях пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова. Он рассказал, что наземное оборудование спутниковой компании Starlink Илона Маска было доставлено боевикам нацистского батальона «Азов» и морпехам ВСУ в Мариуполь военными вертолетами.
Благодаря Starlink боевики могли выходить в интернет и общаться с представителями киевского режима.