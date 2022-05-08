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16 минут назад

Пленный украинский полковник рассказал об интернете от Илона Маска

Lenta.ru

Спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска раздавали интернет украинским военным в Мариуполе, заявил пленный полковник ВСУ Дмитрий Кормянков. Соответствующую информацию приводит РИА Новости, ссылаясь на видео с показаниями Кормянкова, полученными «в одном из населенных пунктов ДНР».

Пленный украинский полковник рассказал об интернете от Илона Маска
Фото: ReutersReuters

Согласно цитате, которую приводит агентство, в определенный момент возникли проблемы с сетью, и военным «с одного из вертолетов» передали «спутниковый комплект, и как раз передали Starlink». С помощью этой связи люди общались с родными, пояснил пленный.

Кормянков, начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ, и еще один военный, полковник Владимир Баранюк попали в плен после попытки выйти с завода «Азовмаш».

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О том, что на Украине открыт доступ к Starlink, глобальной системе спутниковой связи, Илон Маск сообщил в конце февраля. Речь идет о проекте глобальной спутниковой системы связи, которая предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет большого количества малых аппаратов, находящихся на околоземной орбите.

Армия,Владимир Баранюк,Илон Маск,
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