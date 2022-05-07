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30 минут назад

МО РФ сообщило, что в районе острова Змеиный сбили два самолета и три вертолета ВСУ

ТАССиещё 2

Авиация РФ в районе острова Змеиный сбила украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотных летательный аппарата (БЛА) Bayraktar TB2. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В районе острова Змеиный сбили самолеты и вертолеты ВСУ
Фото: wikipediawikipedia

"В районе острова Змеиный сбиты в воздухе: украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два БЛА Bayraktar TB2. Также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер "Станислав", - сказал он.

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"Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования на военных аэродромах в районах населенных пунктов Арциз, Одесса и Вознесенск уничтожены авиационная техника воздушных сил Украины, в том числе беспилотные летательные аппараты, а также авиационные средства поражения", - добавил Конашенков.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск в ходе спецоперации в течение дня поразили 276 целей ВСУ. "Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражен 31 пункт управления и 245 опорных пунктов районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение дня поражены 26 военных объектов Украины. Среди них два пункта управления, 21 район сосредоточения личного состава и военной техники, два склада боеприпасов ", - добавил представитель МО РФ.

Он уточнил, что также уничтожена артиллерийская батарея на огневых позициях. Всего в результате ударов уничтожены до 210 националистов, выведены из строя 39 единиц вооружения и военной техники.

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"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 154 самолета, 115 вертолетов, 764 беспилотных летательных аппарата, 296 зенитных ракетных комплексов, 2 902 танка и других боевых бронированных машин, 333 установки реактивных систем залпового огня, 1 378 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 728 единиц специальной военной автомобильной техники", - отметил представитель Минобороны.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,НАТО,
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