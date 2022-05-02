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37 минут назад

Журналист Дмитрий Киселев описал уничтожение Британии ядерным оружием РФ

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Дмитрий Киселев – советский и российский журналист, телеведущий, генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня» рассказал в эфире программы «Вести Недели» на телеканале «Россия 1», как Британия может быть уничтожена ядерным оружием России, передает «Московский комсомолец».

«Всего один пуск»: описан сценарий уничтожения Британии оружием России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист также поведал, почему и зачем такое небольшое островное государство как Великобритания грозит огромной стране – Российской Федерации.

«Зачем грозить ядерным оружием бескрайней России, сидя на, в общем-то, маленьком острове. Этот остров столь мал, что лишь одной ракеты РС-28 «Сармат» достаточно, чтобы его утопить раз и навсегда», – говорит Киселев.

РС-28 «Сармат» (по классификации НАТО: SS-X-30) — российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

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Киселев отметил, что сами британцы уже все просчитали. Например, журналист Уилл Стюарт из Британии назвал эту российскую ракету самой мощной в мире, так как она способна обходить ПВО США и уничтожить территорию размером с Техас или Англию.

«Это всего один пуск, зачем заигрываться», – говорит Киселев.

По словам телеведущего, российский беспилотный подводный аппарат, оснащенный ядерной энергоустановкой «Посейдон», также беспрепятственно способен погрузить Британию в морскую пучину.

Армия,Ядерное оружие,Уилл Стюарт,Дмитрий Киселев,Владимир Путин,НАТО,
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