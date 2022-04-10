Словакия может передать Украине МиГ-29 и гаубицы Zuzana

Словакия ведет переговоры с Украиной о передаче ей в дар самоходных гаубиц Zuzana словацкого производства, в Братиславе также рассматривается возможность поставить Киеву сверхзвуковые истребители МиГ-29, находящиеся на вооружении словацких ВВС. Об этом со ссылкой на министра обороны республики Ярослава Надя сообщила в воскресенье братиславская газета Pravda.

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Гаубицы Zuzana калибра 155 мм с начала XXI века производятся в Словакии. Башня артиллерийского орудия установлена на платформу чешского грузовика Tatra T815. МиГ-29, согласно планам властей республики, в обозримой перспективе должны заметить американские истребители.