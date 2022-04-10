В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
30 минут назад

Словакия может передать Украине истребители МиГ-29 и гаубицы Zuzana

ТАССиещё 5

Словакия ведет переговоры с Украиной о передаче ей в дар самоходных гаубиц Zuzana словацкого производства, в Братиславе также рассматривается возможность поставить Киеву сверхзвуковые истребители МиГ-29, находящиеся на вооружении словацких ВВС. Об этом со ссылкой на министра обороны республики Ярослава Надя сообщила в воскресенье братиславская газета Pravda.

Словакия может передать Украине МиГ-29 и гаубицы Zuzana
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гаубицы Zuzana калибра 155 мм с начала XXI века производятся в Словакии. Башня артиллерийского орудия установлена на платформу чешского грузовика Tatra T815. МиГ-29, согласно планам властей республики, в обозримой перспективе должны заметить американские истребители.

Bild: Украина хочет приобрести 35 БМП Marder у Германии

Словакия несколько дней назад передала в дар Украине ракетно-зенитный комплекс С-300. Премьер-министр республики Эдуард Хегер, комментируя это, заявил, что Словакия помогает Украине в возникшей ситуации как ни одна другая страна.

Армия,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители