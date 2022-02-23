«США поверили, что смогут уничтожить Россию. И сами испугались»

Аналитики американской исследовательской корпорации RAND, близкой к Пентагону, подготовили исследование под названием «Смягчение вызовов стратегической стабильности в мире», в котором предложили заключить новый договор по безопасности с Россией. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок изучил этот доклад.

Фото: Senior Airman Ian Dudley/Vandenberg Air Force Base via AP Senior Airman Ian Dudley/Vandenberg Air Force Base via AP

В документе RAND излагаются меры самоограничения, которые Соединенные Штаты и Россия могли бы принять либо вместе, либо в одностороннем порядке, но во взаимодействии друг с другом, которые обеспечили бы «определенную уверенность в отсутствии у сторон намерения нанести упреждающий удар, усложнив возможность нанесения подобного удара в короткие сроки».

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«Парадигма стратегической стабильности США и России основана на общей уверенности в том, что упреждающий удар одной стороны не сможет разоружить другую сторону. Обе стороны взаимно уязвимы для возмездия и, таким образом, не имеют стимула нанести удар первыми. Тем не менее, Соединенные Штаты разработали значительные средства оперативного противодействия, которые, как опасается Москва, могут быть использованы для нанесения первого удара», – утверждают аналитики RAND

Несмотря на номинальный численный паритет, соотношение сил и средств США и России становится все более несбалансированным. Разнообразие нововведений, связанных с ядерными силами и другими стратегическими возможностями Пентагона, по мнению аналитиков RAND, привело к «асимметрии в осознании Москвой самой возможности для упреждающего удара». В результате уверенность России в своей способности обеспечить возможность нанесения ответного удара, наносящего неприемлемый ущерб противнику, пошатнулась.

Москва видит каждый новый шаг США в плане совершенствования вооружения и военной техники. К таким относятся повышенная точность боеголовок и достижения в области противоракетной обороны, считают американские эксперты.

Политики в Соединенных Штатах могли бы взять на себя инициативу, по мнению аналитиков RAND, предложив диалог, в ходе которого будут рассмотрены вопросы, «вызывающие обеспокоенность России по поводу упреждающего удара». В прошлом эта тема никогда не поднималась напрямую в двусторонних переговорах.

Предлагаемый диалог будет направлен на то, чтобы вынести эти вопросы на обсуждение. «Это будет трудная дискуссия, учитывая деликатность затрагиваемых вопросов. Но такой диалог может быть необходим для разработки возможных вариантов политики, адаптированных к конкретным проблемам», – убеждены специалисты.

Тезис RAND об «американском превосходстве» в области возможностей ядерного оружия и стратегической ПРО не является бесспорным.

«Да, Пентагон с начала 2000-х годов наращивал возможности стратегической ПРО в Европе. Это объекты в Польше и Румыния, возможности ПРО Военно-морских сил США, спутниковая группировка. В итоге они решили, что гарантированно смогут нанести первый ядерный удар. Что их ракеты обязательно прилетят первыми. Это очень спорно, но в докладе RAND фиксируется именно этот тезис. Далее они делают предположение, что Москва, зная о способности Вашингтона нанести первый удар, просто не будет ждать развития ситуации до критического момента и нанесет удар до этого момента, зная о своей слабости, то есть – поведет себя неадекватно.

США поверили в то, что смогут уничтожить Россию и не получат ответа. И сами этого испугались. Повторюсь, что тезис это спорный, но если принять его за основу, то ситуация стратегической стабильности действительно кажется разрушенной»,

– рассказал «Газете.Ru» генерал-майор РВСН в отставке Дмитрий Беленький.

При это генерал подчеркнул, что в России существует система «Периметр» – комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом, созданный СССР еще во время холодной войны. Он предназначен для гарантированного доведения боевых приказов об ответном применении ядерного оружия даже в случае уничтожения военного и политического руководства страны.

«На Западе эту систему «Мертвая рука». Никаких оснований утверждать, что это система не сработает, сегодня нет. Россия ответит в любом случае, поэтому с нашей стороны беспокойства особенного нет. А если американцы предложат переговоры – это хорошо. Переговоры – это всегда хорошо», – резюмировал Беленький.