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29 минут назад

СМИ назвали новое поле битвы США, Китая и России

Азия — новое поле противоборства мировых держав. Об этом в беседе с Türkiye заявил посол в отставке Али Бильге Джанкореля, работавший в дипмиссиях в Афганистане и на Украине. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».

СМИ назвали новое поле битвы США, Китая и России
Фото: flickr.comflickr.com

Он отметил, что свержение поддерживаемой Западом администрации в Афганистане, карабахская война, напряженность в Казахстане, украинский кризис и недавнее столкновение между Таджикистаном и Киргизией сфокусировали внимание на регионе.

По словам Джанкореля, по всей Азии создаются новые линии разлома и зоны конфликта, происходят радикальные изменения в региональном уравнении.

«Китай нарастил активность в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии и Казахстане. Путинская Россия рассматривает членство Украины в НАТО как попытку окружить ее. А западный блок во главе с США формирует через Азию представление об угрозе и опасности», — добавил он.

Он уверен, что Азия представляет ценность для мировых держав из-за своего географического положения, которое жизненно важно для мировой торговли, и большого количества подземных ресурсов.

«Параллельно с нынешними событиями можно сказать, что Организация тюркских государств — это исторический шаг. Однако братские республики, получившие независимость от СССР, должны предпринять гораздо более решительные шаги в области права, обороны, демократии, экономики. Переход единства на гораздо более высокий уровень повлияет на будущее региона», — подчеркнул Джанкорель.

По мнению дипломата, в данном противоборстве стратегия Москвы заключается в «распространении примеров Кадырова и Лукашенко на другие регионы».

Перестрелки на границе Таджикистана и Кыргызстана начались 27 января. Оба государства обвиняют друг друга в агрессивных действиях.

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