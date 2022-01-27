На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка

На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка между пограничниками, сообщает телеграм-канал «Sputnik Кыргызстан».

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В Погранслужбе Киргизии заявили, что первыми огонь открыли таджикские пограничники, они используют в перестрелке минометы и гранатометы.

По информации Погранслужбы Киргизии, конфликт начался после того, как пограничники Таджикистана «в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен — Исфана в местности Торт-Кочо Баткенского района».

По версии таджикской стороны, беспорядки вспыхнули из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями во время движения по трассе.

Основные перестрелки между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо.