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1 час назад

На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка

На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка между пограничниками, сообщает телеграм-канал «Sputnik Кыргызстан».

На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Погранслужбе Киргизии заявили, что первыми огонь открыли таджикские пограничники, они используют в перестрелке минометы и гранатометы.

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По информации Погранслужбы Киргизии, конфликт начался после того, как пограничники Таджикистана «в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен — Исфана в местности Торт-Кочо Баткенского района».

По версии таджикской стороны, беспорядки вспыхнули из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями во время движения по трассе.

Основные перестрелки между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо.

На место происшествия выехали представители региональных властей Таджикистана и Кыргызстана.

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