Украина получила 90 тонн летального оружия от США

На Украину привезли партию летального оружия из США. Об этом сообщает Twitter американского посольства в Киеве.

Фото: Twitter Twitter

Дипломаты рассказали, что общая масса вооружений составила 90 тысяч кг.

«Эта поставка - наравне с 2,7 миллиарда долларов помощи со стороны США с 2014 года - демонстрирует приверженность США в укреплении обороны Украины перед лицом растущей российской агрессии», - сказано в сообщении

Ранее СМИ сообщили, что администрация Байдена в конце декабря втайне одобрила выделение Украине дополнительной военной помощи на 200 миллионов долларов. Речь идет о радарах и морском оборудовании.