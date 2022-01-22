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52 минуты назад

Украина получила 90 тонн летального оружия от США

На Украину привезли партию летального оружия из США. Об этом сообщает Twitter американского посольства в Киеве.

Украина получила 90 тонн летального оружия от США
Фото: TwitterTwitter

Дипломаты рассказали, что общая масса вооружений составила 90 тысяч кг.

«Эта поставка - наравне с 2,7 миллиарда долларов помощи со стороны США с 2014 года - демонстрирует приверженность США в укреплении обороны Украины перед лицом растущей российской агрессии», - сказано в сообщении

Ранее СМИ сообщили, что администрация Байдена в конце декабря втайне одобрила выделение Украине дополнительной военной помощи на 200 миллионов долларов. Речь идет о радарах и морском оборудовании.

Кроме того, Госдепартамент разрешил прибалтийским республикам отправлять ракеты и другое оружие американского производства на Украину.

Армия,Госдеп США,
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