США разрешили поставки Украине комплексов Stinger

Государственный департамент США разрешил Литве, Латвии и Эстонии отправлять ракеты и другое оружие американского производства на Украину, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Собеседники агентства связывают это решение с тем, что президент США Джо Байден считает, что Россия начнет вторжение на Украину.

Соглашения о передаче оружия третьим сторонам позволят Эстонии отправить Украине противотанковые комплексы Javelin, а Литве – зенитные ракеты Stinger.

Представитель Госдепартамента подтвердил, что правительство США одобрило передачу американского вооружения другим странам, но не сообщил подробностей о том, какое именно оружие будет отправлено.

«США, их союзники и партнеры объединяются, чтобы ускорить оказание помощи Украине в области безопасности. Мы находимся в тесном контакте с нашими украинскими партнерами и нашими союзниками по НАТО и творчески используем все доступные инструменты сотрудничества в области безопасности, чтобы помочь Украине укрепить свою оборону перед лицом усиливающейся российской агрессии», - заявил представитель Госдепа.

По информации источников, решение об утверждении поставок было принято накануне вечером, когда президент США Джо Байден заявил, что Россия «дорого заплатит» за вторжение на украинскую территорию.