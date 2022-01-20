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43 минуты назад

США разрешили поставить Украине комплексы Stinger

Государственный департамент США разрешил Литве, Латвии и Эстонии отправлять ракеты и другое оружие американского производства на Украину, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

США разрешили поставки Украине комплексов Stinger
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Собеседники агентства связывают это решение с тем, что президент США Джо Байден считает, что Россия начнет вторжение на Украину.

Соглашения о передаче оружия третьим сторонам позволят Эстонии отправить Украине противотанковые комплексы Javelin, а Литве – зенитные ракеты Stinger.

Представитель Госдепартамента подтвердил, что правительство США одобрило передачу американского вооружения другим странам, но не сообщил подробностей о том, какое именно оружие будет отправлено.

«США, их союзники и партнеры объединяются, чтобы ускорить оказание помощи Украине в области безопасности. Мы находимся в тесном контакте с нашими украинскими партнерами и нашими союзниками по НАТО и творчески используем все доступные инструменты сотрудничества в области безопасности, чтобы помочь Украине укрепить свою оборону перед лицом усиливающейся российской агрессии», - заявил представитель Госдепа.

По информации источников, решение об утверждении поставок было принято накануне вечером, когда президент США Джо Байден заявил, что Россия «дорого заплатит» за вторжение на украинскую территорию.

Украина получила от Британии противотанковое оружие

19 января президент США заявил, что вторжение на Украину «станет катастрофой для России» и «будет иметь самые серьезные последствия с точки зрения войны и мира со времен Второй мировой». По его словам, российский лидер Владимир Путин «никогда не видел санкций», подобным тем, которые США наложат в случае атаки на Украину. В числе санкций Байден анонсировал запрет для российских банков на осуществление операций с долларами.

Армия,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,Госдеп США,Reuters,
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