Дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск», относящаяся к Черноморскому флоту Военно-морского флота (ВМФ) России, появилась в водах Средиземного моря и вызвала панику у командования Военно-морских сил (ВМС) США и НАТО. Об этом сообщает Avia.pro.

По информации издания, российская подлодка приблизилась к району развертывания боевых кораблей США и, уйдя на глубину, напугала командование американского флота. «Попытки в течение двух последних суток отыскать российскую субмарину не увенчались успехом. Для этого были задействованы корабли, оснащенные радиолокаторами, и противолодочные самолеты, однако это также оказалось безуспешным», — пишет Avia.pro.

Предположительно, сейчас «Новороссийск», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», направляется к побережью Сирии. По некоторым данным, вместе с ним в Средиземном море находится спасательное буксирное судно «Спасатель Василий Бех».

В сентябре 2021 года сообщалось, что Россия впервые разместила в Средиземном море пять субмарин, известных как «черные дыры» и выступающих носителями «Калибров». Речь шла о неатомных субмаринах проекта 636 «Варшавянка».