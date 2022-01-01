Новое русское оружие-2022: С-550 пугает Пентагон

РИА «Новости», ссылаясь на свой источник, видимо, в Минобороны РФ, сообщило, что в Арктике состоялись испытания ЗРС С-500 «Прометей». По словам инсайдера агентства, «пуск дальнобойной ракетной системы был выполнен по гиперзвуковой мишени, цель успешно поражена».

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В дополнение сказанному приводится еще одна информация, что «проведение испытаний другой системы — С-550 — в ближайшей перспективе не планируется, так как еще не созданы ее опытные образцы, пока ведется разработка».

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Каких-либо подробностей, как по С-500, так и по С-550, не приводятся. Вторая часть новости несколько обескураживает.

Дело в том, что другое российское информагентство – ТАСС, распространило новость, что «новая ЗРС С-550 успешно прошла госиспытания и заступила на боевое дежурство». И сообщалось об этом тоже со слов некого источника, близкого к военному ведомству.

Западные СМИ справедливо отреагировали на эту нестыковку: «Два российских государственных СМИ, оба со ссылкой на неназванные источники, выдвинули совершенно разные утверждения о состоянии разработки системы противоракетной обороны страны С-550, которая также может обладать противоспутниковыми возможностями».

Так был ли мальчик? Скорее «да», чем «нет», с учетом того, что С-550 является модернизацией С-500. Есть смысл привести комментарий замгендиректора концерна «Алмаз-Антей» Вячеслава Дзиркална на авиасалоне МАКС-2017: «Прометей” разрабатывался как перехватчик МБР в верхних слоях атмосферы».

В таком же духе сказал и генконструктор «Алмаз-Антей» Павел Созинов: «Мы сделали прогноз развития средств воздушно-космического нападения на ближайшие 25 лет. Наша система должна уметь бороться с теми целями, которые сегодня еще отсутствуют, но могут появиться. Речь идет о перехвате в неплотных слоях атмосферы, в том числе в верхних слоях атмосферы в сотне километров от земли».

Следующий и вполне предсказуемый шаг разработчиков, естественно, будет или уже сделан в сторону перехвата в близком космосе. Собственно, и здесь нет непоняток, поскольку весь мир был свидетелем успешного испытания противоспутниковой ракеты в ноябре 2021 года.

Госдеп, напомним, даже опубликовал обиженное заявление: «Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. В результате появилось более 1,5 тыс. обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран».

Впрочем, до сих пор нет официального заявления, какую именно систему испытала Россия. В национальных и зарубежных СМИ, а также на телеграм-каналах нашего экспертного сообщества гуляют самые разные предположения, что пуск был совершен либо с С-500, либо с прототипа противоракетного комплекса А-235. А, может, даже с прототипа С-550.

В любом случае, сегодня уже имеется достаточно много пазлов, чтобы понять, о чем идет речь - наверняка, о зенитно-ракетном комплексе с высотой и дальностью перехвата до 200 км и 750 км соответственно. То есть на 50 и 150 км выше и дальше, чем у С-500.

Кстати, британская газета Daily Mail, опираясь на публичную российскую информацию, пишет: «С-550 является тем же оружием, что и "спутниковый убийца", до сих пор известный как «Нудоль» - проект, окутанный тайной…Министр обороны Сергей Шойгу лично рассекретил обозначение С-550 перед ноябрьским испытанием, в результате которого был уничтожен резервный орбитальный военный разведывательный спутник "Целина-Д" советской эпохи».

Теперь же на фоне противоречивых заявлений ведущих российских информагентств в мировом экспертном сообществе появилась масса догадок. Например, эксперт Джозеф Тревитик из The Drive предполагает, что произошла обычная путаница. Скорее всего, источник Минобороны РФ имел в виду “Прометей", а падкие на сенсации СМИ сделали из этой ошибки “горячее блюдо” для всего мира.

Тем не менее, могла быть оговорка по Фрейду, в том смысле, что русские, по мнению Тревитика, имели в виду другую систему, а не С-550. Впрочем, нет смысла гадать на кофейной гуще. «Если что-то и ясно из этих конкурирующих новостей о состоянии программы С-550, а также об этом недавнем испытании С-500, так это то, что, похоже, наблюдается всплеск интереса к противоракетной обороне и возобновление приверженности развитию противоспутниковых возможностей в Кремле. Разрушительное противоспутниковое испытание в ноябре, безусловно, было одним из твердых показателей этого», - отмечает The Drive.

Как бы там ни было, новостной фон о С-550 выбивает почву из-под ног натовских аналитиков. Можно даже не сомневаться, что сейчас в Пентагоне поставили на паузу любое военное планирование в отношении нашей страны. Им нужно прояснить вопрос о “Прометее 2.0”.

А еще автор The Drive отмечает, что Путин умеет говорить пламенно и весьма убедительно, когда дело касается нового оружия России. Тревитик даже цитирует ВВП: «Соединенные Штаты сидят с ракетами на пороге нашего дома. Как бы отреагировали американцы, если бы кто-то доставил ракеты к границе с Канадой или Мексикой?».

О том, что такое (русские ракеты у порога США) - технически возможно, неоднократно предупреждали журналисты и эксперты по обе стороны Атлантического океана. Скажем больше: в НАТО уже назвали ракету, которая может появиться на границе Штатов - это 9M729, которая на Западе также называется SSC-8. Появление этого оружия, скажем, на Кубе, могло бы вызвать «Карибский кризис 2.0». Но если С-550 и впрямь встанут на боевое дежурство, то ситуация в корне поменяется.

Американцы, убедившись, что русские могут запросто сбивать МБР, предпочтут отреагировать куда мягче, чем 60 лет назад Кеннеди. То, что американская ответка не потянет на сползание к ядерной войне, в частности, уже говорит новостной фон, формируемый CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и другими «авторитетными» медиаресурсами. Эти СМИ пишут о нашем оружии, как о топорах каменного века.

Тот же The Drive утверждает, что требования Путина о гарантиях безопасности для России можно расценивать, как блеф. Дескать, «нет ничего такого, что указывало бы на то, что Россия добилась значительного прогресса в разработке и внедрении С-550». А раз так - зачем тогда прогибаться под Кремль?

Удивительно это еще и потому, что ранее американские СМИ, причем ссылаясь на свои источники в военных разведках, сообщали, что новая русская противоракета способна обнулить гегемонию США. Она, еще не получившая официального названия, вобрала в себя все лучшее, что наработано инженерной школой «Алмаз-Антей», разработчиком уникальных ЗРК С-300, С-400, С-500 и С-550. Кроме того, у Москвы свой суперкомпьютер «Эльбрус-3М» для сверхбыстрого управления системой противокосмического перехвата, а также РЛС «Дон-2Н», напоминающая пирамиду майя и заточенная на обнаружение МБР и гиперзвуковых ракет.