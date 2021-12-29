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57 минут назад

Автоматы АК-12 испытали дальневосточными морозами. Видео

На полигоне в Хабаровском крае разведчики Восточного военного округа испытали новые автоматы АК-12 в зимних условиях. Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее видео учебных маневров.

«Особенностью занятий было применение автоматов в условиях сильных дальневосточных морозов. Температура на полигоне опустилась ниже минус 30 градусов Цельсия. Военнослужащие со штатным оружием выполнили нормативы по преодолению полосы препятствий на время в полном снаряжении», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что более 20 кораблей Каспийской флотилии прибыли в постоянный пункт дислокации в Каспийск.

Армия,Войска,Оружие,Видео,Министерство обороны,
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