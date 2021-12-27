20 военных кораблей прибыли в Каспийск: видео

20 кораблей Каспийской флотилии прибыли в постоянный пункт дислокации в Каспийск. Об этом сообщает Министерство обороны, опубликовавшее соответствующее видео.
«В рамках перебазирования основных сил Каспийской флотилии более 20 кораблей прибыли в порт города Каспийск. Малые ракетные и артиллерийские корабли, а также базовые тральщики прибыли в новый порт Каспийска из Махачкалы. Порт был построен для размещения сил и средств флотилии в рамках плана по обновлению инфраструктуры пункта базирования», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Российские военнослужащие уже приступили к плановому обслуживанию техники и вооружения. Кроме того, военные суда подготавливаются к выходу в море, уточняет Минобороны России.