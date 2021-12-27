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1 час назад

20 военных кораблей прибыли в Каспийск: видео

20 кораблей Каспийской флотилии прибыли в постоянный пункт дислокации в Каспийск. Об этом сообщает Министерство обороны, опубликовавшее соответствующее видео.

«В рамках перебазирования основных сил Каспийской флотилии более 20 кораблей прибыли в порт города Каспийск. Малые ракетные и артиллерийские корабли, а также базовые тральщики прибыли в новый порт Каспийска из Махачкалы. Порт был построен для размещения сил и средств флотилии в рамках плана по обновлению инфраструктуры пункта базирования», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Российские военнослужащие уже приступили к плановому обслуживанию техники и вооружения. Кроме того, военные суда подготавливаются к выходу в море, уточняет Минобороны России.

Армия,Войска,Оружие,Видео,Министерство обороны,
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