Испытание американской гиперзвуковой ракеты провалилось

Очередное испытание американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A по программе Air-Launched Rapid Response Weapon прошло неудачно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал The War Zone.

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«Последовательность стартовых операций была прервана до отделения (ракеты. — RT) из-за неизвестной проблемы», — заявил представитель ВВС США.

По его словам, ракету вернут производителю для анализа телеметрии и бортовых данных.

Это уже третье неудачное испытание данной ракеты.