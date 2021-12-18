Испытание американской гиперзвуковой ракеты провалилось

Очередное испытание американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A по программе Air-Launched Rapid Response Weapon прошло неудачно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал The War Zone.
«Последовательность стартовых операций была прервана до отделения (ракеты. — RT) из-за неизвестной проблемы», — заявил представитель ВВС США.
По его словам, ракету вернут производителю для анализа телеметрии и бортовых данных.
Это уже третье неудачное испытание данной ракеты.
Ранее сообщалось, что ракета SpaceX с лабораторией NASA стартовала на орбиту.