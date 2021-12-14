«Можно хоть каждый день проводить учения, можно "завалить" Украину американским и прочим натовским оружием, можно понастроить в каждом селе по натовской или американской базе, но это ни на миллиметр Украину к альянсу не подпустит. Потому что, как говорил генсек альянса Йенс Столтенберг, решение о вступлении Украины принимается общим консенсусом всех тридцати стран-членов НАТО. И не надо думать, что будет так, как скажут американцы. Это далеко не так. Есть страны, не имеющие особого веса на Западе, типа Венгрии, которая костьми ляжет, чтобы не пустить Украину в НАТО. Не из-за того, что она "очень любит" Россию, а из-за того, что, как известно, в Закарпатье нарушаются права этнических венгров. И Будапешт недвусмысленно дал понять, что пока Киев не прекратит свою националистическую политику (не только по отношению к русским, а ко всем, в данном случае в первую очередь по отношению к венграм) Украина может даже не думать не только о членстве в НАТО, но и о каких-то совместных программах, что будут блокироваться заседания Совета Украина-НАТО и так далее. И это только маленькая Венгрия. Чего уж говорить о странах, имеющих серьезное влияние. Как та же Германия, например. Немецкие чиновники неоднократно давали понять, говоря открытым текстом, что они не видят Украину в составе НАТО, потому что это будет вызовом для России, это увеличит вероятность войны. Уже и представители Румынии высказывались о том, что у Украины нет шансов вступить в НАТО. Хотя Румыния, мягко скажем, далеко не дружественная нам страна, она гораздо более враждебно настроена, нежели, скажем, Германия или Франция. Поэтому у Украины ноль шансов на вступление в НАТО. Представить себе ситуацию, когда все согласятся на то, что Украина может вступить в НАТО, невозможно. Для этого ей нужно как минимум перестать проводить националистическую политику, чтобы согласилась Венгрия, и перестать представлять какую-либо угрозу для России, для Крыма, для Донбасса. Но это будет уже совершенно другая, какая-то альтернативная Украина, которой я в обозримом будущем не вижу», - заявил политолог.