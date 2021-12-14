Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития, политолог Дмитрий Родионов в разговоре с «Рамблером» прокомментировал решение украинских властей разрешить войскам других стран участвовать в многонациональных учениях на территории их страны в 2022 году.
«Такие учения проводятся каждый год, и их количество постоянно нарастает. Существует порядка двадцати различных вариантов учений: украино-американские, украино-натовские, морские учения, сухопутные... Абсолютно ничего нового здесь нет. Эти учения регулярно проводились и до 2014 года несмотря на то, что тогда еще официально действовал внеблоковый статус Украины. Это ей никак не мешало проводить учения. Тем более сейчас, когда они официально взяли курс на вступление в НАТО. Было бы странно, если бы число этих учений уменьшалось, а не увеличивалось.
Эти учения, безусловно, представляют опасность для России. Когда враждебный нам блок на территории сопредельной страны в нескольких километрах от нашей границы фактически проводит учения, мы, конечно, не можем смотреть на это сквозь пальцы. Эта ситуация повторяется из года в год. Точно также они постоянно выражают протесты и обеспокоенность по поводу того, что мы проводим совместные с Белоруссией учения непосредственно у границ Евросоюза и стран НАТО, что мы проводим совместные учения с Китаем и так далее. То есть мы находимся в состоянии холодной войны и рассматриваем друг друга как потенциальных противников. Поэтому и мы будем проводить учения, которые могут беспокоить Запад, и они будут проводить учения, которые беспокоят нас. С этим ничего не поделаешь, это "нормальная ситуация" для реалий холодной войны», - отметил эксперт.
По словам Родионова, проведений военных учений на Украине не приближают страну ко вступлению в Североатлантический альянс.
«Можно хоть каждый день проводить учения, можно "завалить" Украину американским и прочим натовским оружием, можно понастроить в каждом селе по натовской или американской базе, но это ни на миллиметр Украину к альянсу не подпустит. Потому что, как говорил генсек альянса Йенс Столтенберг, решение о вступлении Украины принимается общим консенсусом всех тридцати стран-членов НАТО. И не надо думать, что будет так, как скажут американцы. Это далеко не так. Есть страны, не имеющие особого веса на Западе, типа Венгрии, которая костьми ляжет, чтобы не пустить Украину в НАТО. Не из-за того, что она "очень любит" Россию, а из-за того, что, как известно, в Закарпатье нарушаются права этнических венгров. И Будапешт недвусмысленно дал понять, что пока Киев не прекратит свою националистическую политику (не только по отношению к русским, а ко всем, в данном случае в первую очередь по отношению к венграм) Украина может даже не думать не только о членстве в НАТО, но и о каких-то совместных программах, что будут блокироваться заседания Совета Украина-НАТО и так далее. И это только маленькая Венгрия. Чего уж говорить о странах, имеющих серьезное влияние. Как та же Германия, например. Немецкие чиновники неоднократно давали понять, говоря открытым текстом, что они не видят Украину в составе НАТО, потому что это будет вызовом для России, это увеличит вероятность войны. Уже и представители Румынии высказывались о том, что у Украины нет шансов вступить в НАТО. Хотя Румыния, мягко скажем, далеко не дружественная нам страна, она гораздо более враждебно настроена, нежели, скажем, Германия или Франция. Поэтому у Украины ноль шансов на вступление в НАТО. Представить себе ситуацию, когда все согласятся на то, что Украина может вступить в НАТО, невозможно. Для этого ей нужно как минимум перестать проводить националистическую политику, чтобы согласилась Венгрия, и перестать представлять какую-либо угрозу для России, для Крыма, для Донбасса. Но это будет уже совершенно другая, какая-то альтернативная Украина, которой я в обозримом будущем не вижу», - заявил политолог.
Он добавил, что США таже не заинтересованы во вступлении Украины в НАТО, поскольку Вашингтон и без этого «может напичкать ее оружием, понастроить баз и поставить там свои ракеты».
«Япония не является членом НАТО, но там множество американских баз, ракет и так далее. Что мешает сделать то же самое на Украине? Те же самые военные маневры могут в любой момент превратиться из учений в вооруженную агрессию. Я не говорю, что весьма высока такая вероятность, но учения для того и проводятся, чтобы отрепетировать войну», - сказал он.
«Эти постоянные учения на Украине нацелены на то, чтобы подготовить украинскую армию именно к войне с Россией. Не с Донбассом. Посмотрите, какое оружие им поставляют, чему их учат. Их учат, в том числе, диверсионной деятельности, намекая на Крым. То есть Украину явно готовят к войне с Россией. Да, это будет ее первая и последняя серьезная война, если Украину используют как летчика-камикадзе, чья задача погибнуть, но причинить противнику максимум ущерба. А американцы при этом будут чувствовать себя вполне комфортно, потому что Украина не является страной-членом НАТО и они не имеют перед ней абсолютно никаких обязательств, они не обязаны за нее вступаться. Они могут ей пожертвовать. Поэтому в первую очередь нужно думать не о том, как не пустить Украину в НАТО - ее туда никто не приглашает, а о том, как сделать ее нейтральной во всех смыслах. В том плане, чтобы там никогда не было никакого оружия, никаких американских баз, чтобы там не проводило никаких совместных с НАТО учений», - подытожил эксперт.