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1 час назад

Украина разрешила ввод иностранных войск на территорию страны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий войскам других стран участвовать в многонациональных учениях на территории их страны.

Украина разрешила ввод иностранных войск на территорию страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Закон опубликован на сайте Верховной рады Украины.

«Законом утверждено решение Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях. В частности, в многонациональных учениях для подразделений Вооруженных сил», — говорится в документе.

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Многонациональные учения Украина планирует провести совместно с США, Польшей, Великобританией, Румынией и другими странами. Всего на эти проекты запланировано более 290 млн рублей, 142 млн из которых пойдут на проведение учений на территории Украины.

Армия,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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