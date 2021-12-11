Нанести ядерный удар: почему в США захотели войны с Россией

Нанесение по России превентивного ядерного удара – это более не безумная фантазия авторов дешевой литературы. Такие авантюрные предложения чуть ли не ежедневно вбрасываются некоторыми американскими политиками. Почему накал злобы в адрес нашей страны в США достиг таких степеней – и как это связано с ситуацией вокруг Украины?

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«У нас были злобные короли. У нас были короли-идиоты. Но не помню, что когда-либо нас проклинали и мы были прокляты появлением злобных идиотов в роли королей». Эту фразу героя «Игры престолов» Тириона Ланнистера сейчас в полной мере можно применить к значительной части американского внешнеполитического истеблишмента.

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Их злобное отношение к России сочетается с непониманием американских национальных интересов. Их стремление любыми средствами «разрушить Карфаген» превалирует над осознанием того, что Америке в нынешнем ее состоянии российский Карфаген (для разрушения которого потребуется слишком много ресурсов) нужен целым и если уж не дружественным, то нейтральным. Ведь китайский Атилла уже собирает войска для того, чтобы бросить вызов американскому Риму.

Байден сдал

Это понимает нынешний президент США Джозеф Байден. По крайне мере, он еще летом 2021 года в Женеве предложил остановить эскалацию двусторонних отношений, а в декабре провел еще один саммит с российским президентом на тему того, как превратить остановку эскалации в деэскалацию. Точное содержание крайней встречи неизвестно, однако по косвенным признакам можно сделать вывод о том, что к каким-то соглашениям стороны пришли. В частности, США признают обеспокоенность России относительно расширения НАТО и собираются организовать саммит с участием Москвы, Вашингтона и «некоторых стран-членов альянса». Видимо, наиболее конструктивных (если он хочет, чтобы саммит закончился успехом) или же наиболее деструктивным (если Байдену нужен будет саммит ради саммита).

Конструктивные силы в США поддержали итоги саммита и курс Байдена на деэскалацию.

«Мы ничего не получим от военной конфронтации с Россией, но вот потерять можем очень многое», – говорит известный американский телеведущий Такер Карлсон.

Однако эти силы были в меньшинстве – ну, по крайней мере, в информационном пространстве. Поведение Байдена на саммите было не понято и даже встречено в штыки значительной частью политиков, экспертов и журналистов – причем как из числа республиканцев, так и из числа демократов. Эти люди считают, что дипломатические уступки, сделанные Байденом Путину приведут не к компромиссу с Москвой, а к осознанию российским президентом возможности добиться своих якобы деструктивных целей (подавление Украины, противостояние НАТО) дипломатическим путем.

Поэтому американские СМИ стали выпускать заголовки в духе «как Путин использует Байдена, чтобы сделать Россию великой снова». Утверждать, что на переговорах с Владимиром Путиным Джозеф Байден должен был продемонстрировать силу и решимость, осадить и запугать российского президента – а вместо этого фактически помог усилить влияние Москвы на страны постсоветского пространства.

«Хоть на несколько дней»

Запугать, сдержать, давить – данные глаголы часто используются антироссийски настроенными политиками.

«Это ястребы среди консерваторов (т.н. неоконсерваторы) и среди либералов (интернационалисты). И эти группы всегда выступали за то, что России нельзя идти ни на какие уступки и даже соглашаться с легитимностью российских озабоченностей, в частности по вопросам европейской безопасности. Призывали максимально сдерживать Россию на постсоветском пространстве и не позволять ей проецировать влияние за пределы российских границ. Наконец, открыто поддерживали сепаратизм внутри России. Их идеалом является превращение России в существенно меньшей территории в классическое национальное государство с демократической формой правления и прозападной ориентацией», – поясняет Газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

В частности, отключение России от SWIFT на несколько дней предлагает заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский (сын Збигнева Бжезинского). Понимая прекрасно, что это предложение нерационально. «Очень хорошо, пусть отключают, у нас готов дублер этой системы, о чем уже заявил глава МИД РФ. Мне интересно, как они будут расплачиваться с нами за нефтепродукты, наличку в чемоданах возить?», – вопрошает российский сенатор Владимир Джабаров. Но здесь главное не рациональность, а правильный идеологический подход.

Вплоть до недавнего времени именно эта агрессивная группа политиков ровно с такими же приоритетами («идеология превыше рациональности») если уж не определяла, то по крайней мере, очень сильно влияла на формирование американской внешней политики в отношении России. Более того, общая радикализация внутренней политики в США (на фоне усиления внешнеполитических и военных возможностей Москвы) привела к тому, что взгляды этих политиков эволюционировали, причем отнюдь не в конструктивную сторону.

«За последние годы – особенно с начала украинского кризиса – радикальность их идей усилилась. Они стали предлагать гораздо более жесткие решения – в частности, отключение России от SWIFT», – говорит Дмитрий Суслов.

Помимо SWIFT, представитель этой ястребиной группы Джон Болтон призывает более активно использовать силы НАТО на постсоветском пространстве – например, при помощи альянса вмешаться в дела Приднестровья и силой разрешить этот территориальный конфликт. Учитывая, что в Приднестровье находятся тысячи российских солдат и сотни тысяч граждан Российской Федерации, такое «разрешение кризиса», очевидно, приведет к войне. На которую Болтон готов – но не готов президент Байден и сама Америка.

Кто заговорит по-русски?

Однако самыми популярными темами для антироссийских ястребов в США являются «Северный поток – 2» и Украина. Джозеф Байден уже отступил по обоим этим позициям – заявил, что вводить санкции против газопровода не будет (чтобы не ссориться с немецкими союзниками), а также что никаких моральных и юридических обязательств защищать Украину у США нет, и вопрос этот вообще на повестке не стоит.

Ястребы же считают, что вопросы надо поставить, причем по обоим пунктам одновременно, поскольку они взаимосвязаны. По словам сенатора Теда Круза, ввод в строй «Северного потока – 2» позволит России «ввести танки в пригороды Киева». Ведь, как он утверждает, именно опасение срыва транзита газа через украинскую ГТС не допустило еще в 2014 году реализацию попытки захвата всей Украины.

Казалось бы, какое дело американскому обывателю до судьбы страны, о которой он даже ничего не знает?

«Что произойдет, если мы не защитим Украину? – задает Такер Карлсон вопрос сенатору от Айовы Джони Эрнст, которая тоже активно выступает за максимально возможную помощь Киеву. – Что, дети в Де-Мойне (столица Айовы – прим. ВЗГЛЯД) заговорят по-русски?».

Впрочем, у сенатора Теда Круза есть ответ на этот вопрос. Он уверяет, что захват Путиным Украины станет шагом на пути превращения России в сверхдержаву, которая снова – как полвека назад – будет угрожать уничтожением Соединенным Штатам.

«Если Джо Байден не сменит свой курс, то рассекреченные документы покажут, что с большой вероятностью в течение ближайших 90 дней Россия вторгнется на Украину и сделает важнейший шаг для восстановления Советского Союза», – говорит сенатор Круз.

Неудивительно, что при такой логике предложения поддержать Украину уже переходят рамки даже не разумного, а безопасного. Так, сенаторы-республиканцы Роберт Уикер и Джим Инхоф просят Вашингтон резко нарастить помощь Украине – оружием, логистикой и даже американскими воинскими подразделениями. Более того, сенатор Уикер предлагает Вашингтону не исключать возможность превентивного ядерного удара по России (!).