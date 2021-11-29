«Стрельба была произведена из акватории Белого моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении более 400 километров. По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Стрельба с борта фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" признана успешной, цель поражена», – говорится в сообщении оборонного ведомства.