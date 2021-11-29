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Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил новый пуск ракеты «Циркон». Видео

Александр Кузьмин
48 минут назад

Фрегат «Адмирал Горшков» провел новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового оружия. Об этом сообщает Министерство обороны России, обнародовавшее соответствующие кадры учебных маневров.

«Стрельба была произведена из акватории Белого моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении более 400 километров. По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Стрельба с борта фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" признана успешной, цель поражена», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Предыдущие испытания «Циркона» состоялись в Белом море 18 ноября 2021 года. Планируется, что гиперзвуковые ракеты начнут поступать на вооружение ВМФ России со следующего года.

Армия,Войска,Оружие,Видео,Министерство обороны,
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