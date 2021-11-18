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«Адмирал Горшков» запустил «Циркон» в Белом море

Lenta.ruиещё 6
15 минут назад

Фрегат «Адмирал Горшков» запустил гиперзвуковую ракету «Циркон» в Белом море. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России, боеприпас поразил морскую мишень прямым попаданием.

«Экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон". Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря», — говорится в сообщении

Уточняется, что полет ракеты соответствовал заданным параметрам.

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