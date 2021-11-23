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Сверхзвуковые истребители Су-35С провели «воздушный бой». Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Экипажи сверхзвуковых истребителей Су-35С авиационного полка Западного военного округа выполнили тренировочные полеты в Карелии. Соответствующее видео опубликовано в Instagram-аккаунте Министерства обороны России.

Учебные воздушные бои проходили с ведением высокоманевренных элементов пилотирования. В ходе маневров были успешно поражены летательные аппараты, Су-35С также ушли от атак истребителей условного противника.

Ранее сообщалось, что истребители-бомбардировщики Су-34 выполнили элементы сложного пилотажа в небе над Южным Уралом.

Армия,Войска,Оружие,Видео,Министерство обороны,
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