Экипажи сверхзвуковых истребителей Су-35С авиационного полка Западного военного округа выполнили тренировочные полеты в Карелии. Соответствующее видео опубликовано в Instagram-аккаунте Министерства обороны России.
Учебные воздушные бои проходили с ведением высокоманевренных элементов пилотирования. В ходе маневров были успешно поражены летательные аппараты, Су-35С также ушли от атак истребителей условного противника.
Ранее сообщалось, что истребители-бомбардировщики Су-34 выполнили элементы сложного пилотажа в небе над Южным Уралом.