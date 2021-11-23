Экипажи сверхзвуковых истребителей Су-35С авиационного полка Западного военного округа выполнили тренировочные полеты в Карелии . Соответствующее видео опубликовано в Instagram-аккаунте Министерства обороны России .

Учебные воздушные бои проходили с ведением высокоманевренных элементов пилотирования. В ходе маневров были успешно поражены летательные аппараты, Су-35С также ушли от атак истребителей условного противника.