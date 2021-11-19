Опубликовано видео выполнения Су-34 элементов сложного пилотажа

В небе над Южным Уралом летные экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков СУ-34 Центрального военного округа выполнили элементы высшего пилотажа. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны России.
На кадрах из кабины пилотов видно, как летчики отрабатывают выполнение элементов высшего пилотажа «петля Нестерова», «косая петля», «горизонтальные бочки».
Полеты производилось на максимальном и форсажном режиме работы двигателя и на высотах от 1000 до 5000 метров, уточнили в оборонном ведомстве.