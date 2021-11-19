Опубликовано видео выполнения Су-34 элементов сложного пилотажа

На кадрах из кабины пилотов видно, как летчики отрабатывают выполнение элементов высшего пилотажа «петля Нестерова», «косая петля», «горизонтальные бочки».

Полеты производилось на максимальном и форсажном режиме работы двигателя и на высотах от 1000 до 5000 метров, уточнили в оборонном ведомстве.