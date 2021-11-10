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Чем Россия ответит на «кулак Пентагона» в Черном море

Деловая газета "Взгляд"
54 минуты назад

В Черном море курсируют штабной корабль Шестого флота США и ракетный эсминец, отличившийся в войне в Сирии. Американские стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики отрабатывают пролеты у российских границ. Все это – часть маневров, к которым Пентагон привлек черноморских партнеров по НАТО, а также Украину и Грузию. С какой целью США сколачивают многонациональную группировку и что ей противопоставит Россия?

Освоение Украины: чем Россия ответит на «кулак Пентагона» в Черном море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соединенные Штаты созданием многонациональной группировки вооруженных сил у российской границы в Черном море дестабилизируют обстановку в регионе, заявило во вторник Минобороны России. А в среду ведомство сообщило, что самолет-разведчик ВВС США Е-8С около пяти часов летал над Черным морем в 35 км от российской границы. Его сопровождали российские РЛС.

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Кроме того, с 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец УРО (корабль с управляемым ракетным оружием) Porter ВМС США, 3 ноября зашел танкер John Lenthall, и 4 ноября прибыл штабной корабль американского Шестого флота Mount Whitney, перечислили в оборонном ведомстве. Американские корабли прибыли для участия в проводимых объединенным командованием ВС США в Европе многонациональных учениях в Черноморском регионе.

Военный самолет США приблизился к российской границе

В маневрах участвуют вооруженные силы региональных союзников США по НАТО: Турции, Румынии и Болгарии, а также двух «партнерских» постсоветских стран – Украины и Грузии. В воскресенье штабной корабль Mount Whitney и эсминец Porter зашли в порт Батуми, сообщило РИА «Новости».

Происходящее выглядит как внеплановые действия по созданию многонациональной группировки вооруженных сил у границ России, констатировали в Минобороны РФ. Добавим, что по сведениям оборонного ведомства, 6 ноября для совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации в небе над морем проведены полеты двух стратегических бомбардировщиков B-1B американских ВВС. Полеты прошли всего в 100 километрах от российской границы.

«Для стратегического бомбардировщика сотня километров до границы – ничто, и Россия себе не позволяет подобного вблизи американских рубежей», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов.

Одной из целей активности американцев в этом районе «является военное освоение территории Украины», отметили в Минобороны. Учения с привлечением черноморских стран, включая Украину, в Минобороны назвали «изучением предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке». В ведомстве добавили, что российский Черноморский флот контролирует действия кораблей американских ВМС в черноморской акватории.

В минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу также отметил, что наши военные следят за военными кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с американской стороны. По оценке главы Минобороны, действия американцев – это «почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны».

Из всех кораблей США, которые сейчас находятся в черноморской акватории, наибольшую опасность представляет собой эсминец УРО Porter,

сказал вице-адмирал Святашов. «Корабль может нести до ста ракет, которые могут быть оснащены различными боеголовками», – пояснил собеседник. В частности, на борту эсминца находятся крылатые ракеты Tomahawk, которые теоретически могут нести как конвенциональную (обычную) так и ядерную боевую часть. Porter известен тем, что в 2017 году участвовал в обстреле «обычными» ракетами Tomahawk сирийской авиабазы Эш-Шайрат.

«А самый заметный из кораблей, которые в данный момент находятся в Черноморской акватории, – флагман Шестого флота США Mount Whitney, отвечающий за связь и управление. Он обладает противовоздушным прикрытием, но основное его назначение заключается в координации действий Шестого флота», – рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Естественно, все страны НАТО, которые присутствуют в акваториях Черного и Средиземного морей, находятся под руководством Шестого флота США», – указал, в свою очередь, вице-адмирал Святашов.

«Наконец, танкер John Lenthall может привлекаться для дозаправки кораблей в открытом море, – добавил Леонков. – Для них стоит задача отработать это на глазах, чтобы показать, как они умеют заправляться».

Американцы показательно собирают вблизи российских границ военно-морской «кулак», подчеркнул военный эксперт. «Эта группировка создается с целью провокаций. И это демонстрация Украине: «Ребята, мы вас всегда поддержим», – заметил Леонков, добавив:

«с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству».

«Авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» превратит эти корабли в то, чего нам не хватает в коллекции на дне Черного моря», – заметил собеседник. Американцы устраивают показательные полеты своих стратегических бомбардировщиков B-1 в сотне километров от наших границ, но как будто «забывают, что на полуострове Крым и Южном военном округе у России есть истребители Су-35, которые летают на гораздо большие расстояния», отметил Леонков. «В случае чего, «тридцать пятые» встретили бы эти бомбардировщики на дальних рубежах», – подчеркнул он.

В распоряжении сил ПВО в Крыму находятся системы С-400 «Триумф» и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Как сообщил в понедельник командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников, на боевое дежурство должны заступить расчеты новейших ракетных комплексов средней дальности С-350 «Витязь». «Давайте называть вещи своими именами. То, что есть на вооружении России, американцам не остановить», – уверен Леонков.

Американские корабли и стратегические бомбардировщики не осмелятся нарушить российские границы, соглашается Святашов. «Сами они не рискнут, да и не та ситуация, которая заставила была бы американцев сделать это», – добавил собеседник. Но, отметил бывший начштаба Черноморского флота, США продолжат своим присутствием в Черноморском регионе «поднимать боевой дух» младших партнеров.

«Корабли прибыли и бомбардировщики пролетели для воодушевления всех проамериканских сил в зоне Черного моря. Вообще усиленное пребывание кораблей НАТО в черноморской акватории рассчитано на долгие годы, пока не уляжется и на разрешится ситуация с Украиной», – прогнозирует вице-адмирал. По его мнению, можно ожидать провокаций на линии соприкосновения в Донбассе. «Подобное воодушевление заставляет киевских силовиков отрабатывать американский хлеб», – заметил собеседник.

«Что касается самих американцев, то они уверены, что могут вытворять все на грани фола, – резюмировал Леонков. – Но Минобороны четко дает сигнал, что такого рода провокации обычно заканчиваются плачевно и мы не будем смотреть, что это за корабли. В случае нарушения границы получат отпор».

Как отмечает РИА Новости, на фоне прибытия военных кораблей США и планов совместных учений с флотами Украины и Грузии, российские военные провели в Черном море свои маневры – по поиску и уничтожению подлодок условного противника. В них участвовали два противолодочных корабля «Ейск» и «Касимов». В воскресенье экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота провел учение по прикрытию пункта базирования кораблей от ракетного удара условного противника.

Армия,Петр Святашов,Алексей Леонков,Александр Дворников,Сергей Шойгу,Министерство обороны,НАТО,Пентагон,Журнал "Арсенал отечества",Деловая газета "Взгляд",РИА Новости,
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