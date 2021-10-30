В США рассказали о ненадежных российских системах ПВО

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО), использовавшиеся Арменией в Нагорном Карабахе, оказались устаревшими и ненадежными, рассказывает американский журнал Popular Mechanics.

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Издание утверждает, что российское оружие не смогло противодействовать беспилотникам турецкого (Bayraktar TB2) и израильского (Harop) производства, которыми располагал Азербайджан.

Журнал пишет, что в ходе последнего конфликта в Нагорном Карабахе российские ПВО «оказались заведомо ненадежными в обнаружении смертоносного флота боевых беспилотников Азербайджана, которые были намного меньше и маневреннее истребителей, которые российские системы должны были помочь остановить».

Popular Mechanics отмечает, что Bayraktar TB2 в Нагорном Карабахе можно было бы остановить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которых не было в распоряжении Армении.

Издание допускает, что использование беспилотных технологий обещает произвести революцию в современной войне. «Если США или НАТО когда-либо будут втянуты в войну с Россией, Китаем или Ираном, они столкнутся с аналогичными возможностями», — заключает журнал.

В октябре Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали в боевых действиях в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar TB2.