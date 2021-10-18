«Истерика будет, как с С-400»: эксперт о реакции НАТО на покупку Турцией Су-35

Покупка Турцией российских истребителей Су-35 и Су-57 может стать причиной для ввода санкций США против республики. Об этом "Рамблеру" заявил научный сотрудник центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.
"Естественно, покупка российских истребителей обернется истерикой, похожей на ту, которую мы уже видели, когда турки решили купить С-400. Это даст еще больше веса голосам в НАТО, которые требуют введения санкций после покупки наших ЗРК"
Стефанович отметил, что решение о покупке будет носить исключительно политический характер.
"Тут вопрос, конечно, состоит в том, купят они или не купят. Россия неоднократно предлагала эти самолеты, делала это публично, на выставках Эрдогану показывала. Так что тут все в политику упирается"
О возможной покупке российских самолетов вместо американских аналогов заявил накануне глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. Эта мера возможна в качестве ответа турецкой стороны на заморозку США поставок истребителей F-16.
Ранее Турция должна была участвовать в разработке истребителя пятого поколения F-35, однако была исключена из него после покупки страной российских ЗРК С-400.