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Турция купит российские самолеты вместо F-16

Lenta.ru
47 минут назад

Турция может купить российские истребители Cу-35 и Су-57 вместо американских F-16. Об этом заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. Его заявление РИА Новости.

Турция купит российские самолеты вместо F-16
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Демир отметил, что Турция может закупить российские истребители Су-35 и Су-57 в случае заморозки продажи самолетов F-16. «Если будет необходимо, то в любой момент может быть открыта тема Су-35 и Су-57. Наша промышленность делает все, чтобы обеспечивать нашу безопасность, и если что-то нужно дополнительное, то мы всегда сможем найти выход», — сказал он.

В начале октября стало известно о планах по закупке 40 истребителей F-16V Block 70 и 80 комплектов для модернизации имеющихся самолетов для нужд турецких ВВС. Разработку новой сделки начали после исключения Турции из программы истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Поводом для этого стала покупка российских систем ПВО С-400.

В апреле представитель компании Pratt & Whitney Мэтью Бромберг отметил, что исключение Турции из программы разработки F-35 привело к повышению стоимости двигателя F135. Он отметил, что часть комплектующих для двигателя изготавливали в Турции.

В июне 2020 года Исмаил Демир предположил, что стоимость каждого самолета F-35 возрастет на 7-9 миллионов долларов после выхода Турции из программы. Он подчеркнул, что общая сумма затрат на производство самолетов также вырастет.

Армия,В мире,Исмаил Демир,Pratt & Whitney,РИА Новости,
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