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США планируют запустить неизвестную военную ракету над Тихим океаном

Газета.Ru
19 минут назад

США намерены запустить в районе Тихого океана неизвестную ракету. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на навигационное предупреждение для пилотов и мореплавателей.

США решили запустить неизвестную военную ракету над Тихим океаном
Фото: US NavyUS Navy

По имеющейся информации, снаряд должны запустить с полигона на острове Кадьяк, который находится у южного побережья Аляски в районе американского атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

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Пентагон использует данный полигон для тестирования различных военных систем, в том числе противоракетных, а также для запуска легких ракет-носителей с малыми космическими аппаратами.

Дальность полета ракеты, согласно заявленным координатам, составит около 2 тысяч км.

Ранее ВМС Соединенных Штатов в Промонтори (штат Юта) провели испытания твердотопливного ракетного двигателя второй ступени для разрабатываемых образцов гиперзвуковых крылатых ракет (ГЗКР).

До этого стало известно, что Агентство противоракетной обороны США успешно испытало новую ракету-носитель наземного базирования. Во время испытаний был использовал прототип ракеты Exoatmospheric Kill Vehicle (EKV) с усовершенствованным трехступенчатым ускорителем, разработанным для повышения эффективности сил ПВО.

Армия,НАТО,Пентагон,
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