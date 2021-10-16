США решили запустить неизвестную военную ракету над Тихим океаном

США намерены запустить в районе Тихого океана неизвестную ракету. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на навигационное предупреждение для пилотов и мореплавателей.

Фото: US Navy US Navy

По имеющейся информации, снаряд должны запустить с полигона на острове Кадьяк, который находится у южного побережья Аляски в районе американского атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

Пентагон использует данный полигон для тестирования различных военных систем, в том числе противоракетных, а также для запуска легких ракет-носителей с малыми космическими аппаратами.

Дальность полета ракеты, согласно заявленным координатам, составит около 2 тысяч км.

Ранее ВМС Соединенных Штатов в Промонтори (штат Юта) провели испытания твердотопливного ракетного двигателя второй ступени для разрабатываемых образцов гиперзвуковых крылатых ракет (ГЗКР).