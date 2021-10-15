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Американский эсминец попытался нарушить границу России

Вероника Полынина
14 минут назад

Американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу на море вблизи Владивостока, сообщило Министерство обороны России.

Как передает РИА «Новости», инцидент произошел в пятницу, 15 октября, между 17.00 и 17.50 местного времени (10.00 – 10.50 мск).

Российский большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» потребовал от экипажа эсминца изменить курс, однако американцы начали сигнализировать, что поднимают с борта вертолет и сменить курс не могут.

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В Минобороны отметили, что район, в котором оказался Chafee, был закрыт для судоходства в связи с проведением стрельб в рамках российско-китайских учений.

«Адмирал Трибуц» взял курс на вытеснение американского эсминца, и только когда между ними оставалось менее 60 метров, Chafee ретировался», - сообщили в ведомстве.

В Министерстве обороны назвали действия экипажа американского эсминца грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов и соглашения России и США о предотвращении инцидентов в открытом море и в небе над ним от 1972 года.

Армия,Видео,Министерство обороны,
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