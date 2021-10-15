Американский эсминец попытался нарушить границу России

Американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу на море вблизи Владивостока, сообщило Министерство обороны России.

Как передает РИА «Новости», инцидент произошел в пятницу, 15 октября, между 17.00 и 17.50 местного времени (10.00 – 10.50 мск).

Российский большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» потребовал от экипажа эсминца изменить курс, однако американцы начали сигнализировать, что поднимают с борта вертолет и сменить курс не могут.

В Минобороны отметили, что район, в котором оказался Chafee, был закрыт для судоходства в связи с проведением стрельб в рамках российско-китайских учений.

«Адмирал Трибуц» взял курс на вытеснение американского эсминца, и только когда между ними оставалось менее 60 метров, Chafee ретировался», - сообщили в ведомстве.