«Ненужный хлам»: эксперт о поставках Британией военных кораблей на Украину

«Это мероприятие носит абсолютно демонстративный характер. Оно, с одной стороны, поможет украинской стороне еще раз заявить о какой-то мифической поддержке союзников против опять же мифической угрозы. А для британской стороны это прекрасная возможность избавится от ненужного хлама - это старые корабли, суда малого класса. Эти корабли не могут обеспечить наступательную, да и оборонительную мощь никакого флота. Это скорее вспомогательные суда, которые тралят акваторию от мин. Но дело даже не в этом: их всего два и они старые. Британский флот от них избавляется, да еще, видимо, деньги за это получит. Украинская сторона будет это тиражировать как помощь, но реальной базой для воссоздания украинского военно-морского флота это мероприятие быть не может», - заявил Коновалов.