«Ненужный хлам»: эксперт о поставках Британией военных кораблей на Украину

Корабли-тральщики, которые Украина получит от Великобритании, - это суда малого класса, которые не способны обеспечить наступательную или оборонительную мощь флота. Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил военный эксперт Иван Коновалов, комментируя соответствующую договоренность сторон.
«Это мероприятие носит абсолютно демонстративный характер. Оно, с одной стороны, поможет украинской стороне еще раз заявить о какой-то мифической поддержке союзников против опять же мифической угрозы. А для британской стороны это прекрасная возможность избавится от ненужного хлама - это старые корабли, суда малого класса. Эти корабли не могут обеспечить наступательную, да и оборонительную мощь никакого флота. Это скорее вспомогательные суда, которые тралят акваторию от мин. Но дело даже не в этом: их всего два и они старые. Британский флот от них избавляется, да еще, видимо, деньги за это получит. Украинская сторона будет это тиражировать как помощь, но реальной базой для воссоздания украинского военно-морского флота это мероприятие быть не может», - заявил Коновалов.
Ранее посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко сообщил, что Великобритания поставит Украине два тральщика, а также ракетное вооружение. Помимо этого, по его словам, стороны запланировали ряд мероприятий в рамках модернизации украинских военно-морских сил.