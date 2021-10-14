Великобритания передаст Украине военные корабли

Великобритания передаст Украине ракетное вооружение, военные корабли и технологии по их строительству. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

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По словам посла, в ближайшее время будет объявлено о четырех направлениях сотрудничества Украины и Великобритании, направленных на усиление украинского военного флота.

«Я убежден, что в ближайшее время будет приобретено два уже действующих корабля, они сразу пойдут в состав ВМС, будет начата работа по строительству двух военно-морских портов, будет начато строительство кораблей меньшего класса в Украине и Великобритании», - сообщил Пристайко в эфире телеканала «Дом».

По его словам, первый военный корабль будет построен в Великобритании и передан Украине, а последующие будут строиться на Украине по британским технологиям. Первые корабли, которые передаст Лондон, - тральщики, которые помогут защитить побережье от минной угрозы.

Кроме того, по словам Пристайко, Великобритания передаст Киеву ракетное оружие, способное «реально усилить способности» украинского флота.