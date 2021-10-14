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Великобритания передаст Украине военные корабли

Вероника Полынина
20 минут назад

Великобритания передаст Украине ракетное вооружение, военные корабли и технологии по их строительству. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

Великобритания передаст Украине военные корабли
Фото: ReutersReuters

По словам посла, в ближайшее время будет объявлено о четырех направлениях сотрудничества Украины и Великобритании, направленных на усиление украинского военного флота.

«Я убежден, что в ближайшее время будет приобретено два уже действующих корабля, они сразу пойдут в состав ВМС, будет начата работа по строительству двух военно-морских портов, будет начато строительство кораблей меньшего класса в Украине и Великобритании», - сообщил Пристайко в эфире телеканала «Дом».

По его словам, первый военный корабль будет построен в Великобритании и передан Украине, а последующие будут строиться на Украине по британским технологиям. Первые корабли, которые передаст Лондон, - тральщики, которые помогут защитить побережье от минной угрозы.

Киев получил партию военной помощи от США

Кроме того, по словам Пристайко, Великобритания передаст Киеву ракетное оружие, способное «реально усилить способности» украинского флота.

Ранее СМИ сообщали, что США могут передать Украине систему противоракетной обороны. Среди возможных вариантов вооружения называлась израильская система ПРО «Железный купол», зенитные ракетные комплексы Patriot или более современные комплексы THAAD.

Армия,Вадим Пристайко,
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