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В США назвали причины «непобедимости» американской армии

Lenta.ru
22 минуты назад

Армия США непобедима по пяти причинам, пишет 19FortyFive. Американское издание уверяет, что армия Соединенных Штатов обладает «одним из самых смертоносных арсеналов в мире».

Первой «причиной» непобедимости называется реактивная система залпового огня Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS), которая способна уничтожать врага с расстояния более 70 километров с точностью 98 процентов. Далее в списке идет «вооруженный до зубов» ударный вертолет AH-64 Apache с 30-миллиметровыми автоматическими пушками M230, 70-миллиметровыми неуправляемыми ракетами Hydra 70 и ракетами AGM-114 Hellfire.

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Третьим в рейтинге идет танк M1A2 Abrams, снаряды которого «способны пробить самую прочную броню в мире». Четвертое место занимает ракета класса «воздух-земля» Joint Air-to-Ground Missile (JAGM), которая «помогает солдатам на земле в плохую погоду и при недостаточной видимости».

Пятым идет 155-миллиметровый управляемый активно-реактивный снаряд M982 Excalibur, который благодаря использованию помехоустойчивой системы наведения, использующей Global Positioning System (GPS), «может поразить цель всего одним выстрелом».

«Все пять видов оружия, безусловно, смертоносны, и они постоянно совершенствуются и улучшаются», — заключается в публикации.

В сентябре Breaking Defense написало, что совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021» официально завершились, оставив после себя «главный вопрос» к российской армии. «Настоящий вопрос, с которого следует начинать оценку учений, заключается не в том, что Россия принесла с собой, а в том, что Россия оставила после себя», — задались вопросом в американском издании.

Армия,Видео,НАТО,
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