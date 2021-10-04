"Это важный этап": эксперт о пуске ракеты "Циркон" с подводной лодки

"Надо подчеркнуть, что испытание это летно-конструкторское, а не государственное. Государственные испытания начнутся в следующем году или в конце этого года и только для варианта для надводных кораблей. И уже после того как ракета будет принята для надводных кораблей, она пойдет на вооружение подлодок"