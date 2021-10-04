"Это важный этап": эксперт о пуске ракеты "Циркон" с подводной лодки

Прошедший в рамках испытаний пуск ракеты "Циркон" с подводной лодки "Северодвинск" - важный этап в испытаниях перспективной гиперзвуковой системы, которую в будущем планируют использовать для вооружения российского флота. Об этом "Рамблеру" заявил научный сотрудник центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.
"Первый пуск с подводной лодки - это действительно важная веха, его уже давно анонсировали. "Цирконами" будут оснащаться перспективные подлодки "Ясень-М", испытан он был на подлодке "Ясень"
Эксперт отметил, что первые испытания были произведены из надводного положения подлодки, но конструкция "Циркона" подразумевает и пуск с глубины.
"Пуск был произведен из надводного положения, потому что очевидно, что новые системы вооружения в приближенной к боевой обстановке испытывать чревато и опасно. Никто так рисковать не будет, так что это нормально"
Важным моментом этих испытаний стало то, что удар отрабатывался по морским целям. Эксперт отметил, что основной целями размещенных на флоте "Цирконов" должны стать авианосные группы противника и уничтожение расположенных на его судах систем ПРО.
"Важный момент - это пуск против морской цели. Напоминание о том, что "Циркон" это противокорабельная ракета и развитие традиционных советских и российских ракет противокорабельных. Тут цель - авианосные группы, а также возможность поражать объекты противоракетные комплексы морского базирования"
Стефанович также подчеркнул, что прошедшие испытания были летно-конструкторскими, то есть проведенными еще в период разработки устройства. По их итогу в его конструкцию еще могут быть внесены незначительные коррективы. Полномасштабные государственные испытания "Цирконов" планируется начать в следующем году.
"Надо подчеркнуть, что испытание это летно-конструкторское, а не государственное. Государственные испытания начнутся в следующем году или в конце этого года и только для варианта для надводных кораблей. И уже после того как ракета будет принята для надводных кораблей, она пойдет на вооружение подлодок"
Минобороны провело первый пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск". Пуск был произведен в акватории Баренцева моря. Минобороны признало испытания успешными - ракета поразила условную цель.