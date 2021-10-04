Россия впервые запустила гиперзвуковую ракету «Циркон» с подводной лодки

ВМФ России впервые провели испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
«Военно-морским флотом России впервые проведены испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск". Стрельба выполнялась по условной морской цели на территории Баренцева моря», — уточняется в сообщении ведомства.
Также в Минобороны добавили, что испытания прошли успешно.
«Согласно данным объективного контроля, полет ракеты соответствовал установленным параметрам, ей удалось поразить условную цель. Испытательную стрельбу ракетой „Циркон“ с атомной подводной лодки признали успешной», — отмечается в сообщении.
Ранее, в конце августа сообщалось, что Минобороны РФ заключило первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». В эфире радио Sputnik глава Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин сказал, что это значительно усилит боевые возможности отечественного флота.
Документ был вручен руководителю предприятия Александру Леонову в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021».
Универсальная гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» может совершать длительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы и поражать цели на расстоянии свыше тысячи километров. Ее максимальная скорость составляет примерно девять скоростей звука (около 2,65 километра в секунду).