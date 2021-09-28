Эксперт назвал истинную цель США в использовании российских баз

«Для того, чтобы эти военизированные движения получили развитие, нужно выполнение трех условий: финансовые инвестиции, техника и специальные технологии, а также специально обученный персонал. Все это есть только у спецслужб. Поэтому я убежден, что за этим стоят США, задача которых не только уйти из Афганистана, но и вообще дестабилизировать Центральную Азию. Поэтому и было создано Центральное командование. И надо сказать, что они этой цели, в общем, добились. Они, конечно, как часто говорят, "убежали" из Афганистана. Но политическая цель у них то была другая. Их долгосрочная политическая цель - это дестабилизация ситуации в Центральной Азии, особенно вдоль границ с Российской Федерацией и на территории бывших республик Советского Союза. Поэтому размещение там военных баз США совершенно не в интересах России», - заключил директор Центра военно-политических исследований МГИМО.