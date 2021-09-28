Эксперт назвал истинную цель США в использовании российских баз

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с «Рамблером» раскритиковал идею об использовании американцами российских военных в странах Центральной Азии и назвал истинную цель США в этом вопросе.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на анонимный источник в исполнительной власти США рассказало о поднятом председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марком Милли на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым вопросе возможности использования американскими военными российских баз в Центральной Азии для борьбы с терроризмом, в том числе в Афганистане. По информации издания, конкретного ответа от Герасимова американская сторона не получила.
По словам специалиста, в случае использования американцами российских баз в Центральной Азии Москве придется «платить своими отношениями с "Талибаном" (движение запрещено в РФ)», а также возникнет угроза развязывания конфликта в бывших советских республиках в Центральной Азии и дестабилизации ситуации у российских границ.
«Я не исключаю того, что именно эта цель и преследуется Соединенными Штатами», - сказал эксперт.
Подберезкин напомнил, что после начала Соединенными Штатами военной операции против «Талибана» в 2001 году Россия оказывала содействие американской стороне, в том числе предоставляя логистические возможности.
«Но с тех пор геополитическая ситуация радикально изменилась. И предоставление баз Соединенным Штатам, я считаю, сейчас нецелесообразно. Потому что это не просто посадочная полоса, это размещение инфраструктуры. Прежде всего в таких государствах как Таджикистан и Узбекистан, которые могут подвергнуться нападению "Талибана" именно из-за размещения там американских баз. Ведь любое размещение американских баз в этих государствах будет воспринято талибами как агрессия против "Талибана". А это означает, что какое-то выстраивание отношений с "Талибаном" будет прекращено, превратится в открытую конфронтацию. В данном случае Таджикистан и Узбекистан (а вместе с ними и Россия как их союзник по ОДКБ) станут предметом агрессии со стороны "Талибана", который оправдает агрессию размещением баз США», - заявил он.
При этом понятно, что «американцам эти базы очень нужны», отметил эксперт.
«Даже когда они использовали авиацию против Афганистана в 2001 году, это была проблема. Они использовали либо стратегические бомбардировщики, которые летели бог весть откуда (с острова Диего-Гарсия), либо авиацию Военно-морских сил, которой тоже приходилось делать достаточно большое плечо из Персидского залива или из Индийского океана. Приходилось пролетать над территорией других государств», - отметил специалист.
По словам Подберезкина, Вашингтон хочет сохранить определенный контроль над талибами и над сложившейся ситуацией в связи с новой стратегией президента США Джо Байдена, «которая сокращает прямое американское военное вмешательство в дела других государств, заменяя их еще непонятно на что».
«Вот это "непонятно на что" - это не только гуманитарная интервенция, не только экономические санкции, это, безусловно, и применение военной силы, но уже не в виде наземных операций, а, прежде всего, воздушно-космических операций, возможности которых у США сохраняются. И их возможности будут намного больше, если им будут предоставлены такие базы», - сказал эксперт.
Вместе с тем Подберезкин отметил, что за созданием моджахедов, а также развитием «Талибана» и ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация - прим. ред.) стоят американские спецслужбы.
«Для того, чтобы эти военизированные движения получили развитие, нужно выполнение трех условий: финансовые инвестиции, техника и специальные технологии, а также специально обученный персонал. Все это есть только у спецслужб. Поэтому я убежден, что за этим стоят США, задача которых не только уйти из Афганистана, но и вообще дестабилизировать Центральную Азию. Поэтому и было создано Центральное командование. И надо сказать, что они этой цели, в общем, добились. Они, конечно, как часто говорят, "убежали" из Афганистана. Но политическая цель у них то была другая. Их долгосрочная политическая цель - это дестабилизация ситуации в Центральной Азии, особенно вдоль границ с Российской Федерацией и на территории бывших республик Советского Союза. Поэтому размещение там военных баз США совершенно не в интересах России», - заключил директор Центра военно-политических исследований МГИМО.