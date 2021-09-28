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СМИ: Пентагон хочет использовать российские военные базы

Ura.Ruиещё 5
1 час назад

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли попросил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова разрешения использовать российские военные базы в Киргизии и Таджикистане. Об этом журналистам сообщил источник в исполнительной власти США.

США заинтересовались российскими военными базами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации газеты The Wall Street Journal российские военные базы Пентагону понадобились для борьбы с терроризмом (в том числе и в Афганистане) однако Герасимов ответа американскому коллеге не дал. В Минобороны США эту информацию изданию не подтвердили.

Ранее в Китае заявили, что у границ России и Китая действуют американские лаборатории, в которых изучается бактериологическое оружие. В частности, там изучают наработки японского «отряда смерти» времен Второй Мировой.

Армия,Марк Милли,Валерий Герасимов,Министерство обороны,Генштаб,Комитет начальников штабов,Пентагон,Wall Street Journal,
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